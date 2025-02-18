Koruma ve güvenlik memuru silah taşıma izni ?

6136 sayılı kanun kapsamında Koruma ve Güvenlik Memurları görev alanı içerisinde ve saatinde Silah ile görev yapar ancak görev alanı dışında SİLAH TAŞIMA hakkı yoktur. Şöyle bir mantıklı bakınca olmaması hakikaten saçma ama mevzuat hükümleri bu şekilde.

6136 sayılı kanun kapsamında Koruma ve Güvenlik Memurları görev alanı içerisinde ve saatinde Silah ile görev yapar ancak görev alanı dışında SİLAH TAŞIMA hakkı yoktur. Şöyle bir mantıklı bakınca olmaması hakikaten saçma ama mevzuat hükümleri bu şekilde.