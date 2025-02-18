Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Şubat 2025 15:16
Koruma ve güvenlik memuru silah taşıma izni ?

Adliyede koruma güvenlik memuruyum. Bizim silah taşıma ruhsatı alma durumumuz var mı ? İnfaz korumalar alabiliyor diye biliyorum.


iyilikiyidir
Şef
18 Şubat 2025 15:34
6136 sayılı kanun kapsamında Koruma ve Güvenlik Memurları görev alanı içerisinde ve saatinde Silah ile görev yapar ancak görev alanı dışında SİLAH TAŞIMA hakkı yoktur. Şöyle bir mantıklı bakınca olmaması hakikaten saçma ama mevzuat hükümleri bu şekilde.

Yunus7878
Aday Memur
18 Şubat 2025 16:14
malesef yok bu konuda Bakanlik merkez teskilatindaki guvenlikler cok caba harcadi ama bir sonuc elde edemedi kanun maddesine eklenmesi gerekiyor ancak öle tasiyabilir
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