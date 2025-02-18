arkadaşlar bulunduğum kurumdan başka bir kuruma acil bir geçiş yapmam gerek fakat kurumlar arası geçiş çok zor diyorlar bunu hızlandırmak için ne yapabilirim en çok alım yapan kurum neresidir?

arkadaşlar bulunduğum kurumdan başka bir kuruma acil bir geçiş yapmam gerek fakat kurumlar arası geçiş çok zor diyorlar bunu hızlandırmak için ne yapabilirim en çok alım yapan kurum neresidir?