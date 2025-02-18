Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Şubat 2025 16:35
kurumlar arası geçiş
arkadaşlar bulunduğum kurumdan başka bir kuruma acil bir geçiş yapmam gerek fakat kurumlar arası geçiş çok zor diyorlar bunu hızlandırmak için ne yapabilirim en çok alım yapan kurum neresidir?

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