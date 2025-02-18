4-B Sözleşmeli personel askerlik durumu

Arkadaşlar merhaba sizlere başımdan geçen çok saçma bir durumdan bahsetmek istiyorum ve tavsiye almak istiyorum. Madde madde durumu anlatacağım şimdi.-Ben 2020 yılında İnşaat Teknolojisi ön lisans bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra e devlet üzerinden konrol ettiğimde 31.12.2026 tarihine kadar askerlikle ilişiği bulunmamamaktadır yazmaktaydı ve ben bu doğrultuda rahat hareket ettim. Özel sektörde çalıştım şehirlerarası yolculuklar yaptım.2024 yılı ağustos ayında şans yüzüme güldü ve üniversite hastanesinde 4-b sözleşmeli memur olarak atandım, atandığım kadroda askerlikle ilişiği bulunmamak şartı aranmaktaydı ve ben e devletten aldığım barkodlu 31.12.2026 ya kadar askerlikle ilişiği yoktur yazılı evrağı verdim. Güvenlik soruşturmasından geçtim ve 1 ekimde işe başladım. Daha geçen hafta dahi kontrol ettiğimde e devletten askerliğim başlığı altında 31.12.2026 tarihine kadar askerlikle ilişiği yoktur yazmaktaydı. Fakat bugün evime yoklama kaçağı olduğuma dair bir kağıt geldi. E devletten bugün kontrol ettiğimde yoklama kaçağı olarak göründüğümü gördüm. Askerlik şubesi ile konuştum, bana e devletin yanlış olduğunu ocak 2023 ten beridir yoklama kaçağı olduğumu söylediler. Bana herhangi bir bildirim yapılmadığını 2023 ten beridir binlerce gbt kontrölüne girdiğimi bir sürü şehirlerarası yolculuk yaptığımı hiçbir koşulda bu durumun çıkamadığını söyledim. Hadi bunu geçtim 2024 yılında askerlikle ilişiğim yoktur diye kuruma belge verip memur oldum ben. Bedelli askerlik yapmak istersem kaçak olduğum her ay başına 3500 lira ceza yazıldığını artı olarak idari cezaların yazıldığını söylediler. Bedelli yapmak istersem bedelli parasıyla birlikte 350 bin küsür lira para ödeyeceğimi söylediler. Bedelli yapmak istemezsem de 28 şubata kadar muayene olup mayıs gibi askere gitmem gerektiğini söylediler. Şimdi sizlere bir kaç soru sormak istiyorum.

1. Bu durumda ne yapmalıyım ?

2. Kurumumun bu durumdan haberi olsa, e devletten alıp verdiğim barkodlu belgenin sahte olduğunu düşünerek memurluğumun yanma ihtimali var mıdır ?

3. Diyelim ki askere gittim döndüğümde memurluğuma tekrar devam edebilir miyim ?

4. Bir Üniversitede Lisans eğitimine başlarsam askerliğimi erteleyebilir miyim ?