Proje Okul Ataması

# %7 ve altında sınavla öğrenci alan kurumlar. Velilerin memnun olmadığı bir durum varsa Matematik-Fizik-Kimya ve Biyoloji gibi temel branşlarda UZATMA OLMAYACAK. # Okulda bir branşta norm fazlası varsa müdürün istediği öğretmen il emrine geçirilecek. # Diğer okullarda (%7 üstü) %90 uzatma olacak. # Uzatma olmak zorunda da değil. Mesaj ney şekilde tüm öğretmenlere verilecek. # Bakanlık idarecilikten öğretmenliğe geçenlere ÖNCELİK VERECEK. # Uyarı ve kınama gibi ceza alan öğretmenler de UZATILMAYACAK. # Aynı şekilde müdürlerin kesinlikle istemediği öğretmen varsa onlara da yol gözüküyor. # Yaş itibari ile 2. 4 senesini tamamlayamayacak olan 62 ve üstü yaştaki öğretmenlerin de SÜRELERİ UZATILMAYACAK. # Fen Lisesi/Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Liselerinde listeleri il komisyonu meslek liselerinde ise PYK komisyonu belirleyecek. # Listelere eğitim dışı kişi ve kurumlar karışmayacak.

# %7 ve altında sınavla öğrenci alan kurumlar. Velilerin memnun olmadığı bir durum varsa Matematik-Fizik-Kimya ve Biyoloji gibi temel branşlarda UZATMA OLMAYACAK. # Okulda bir branşta norm fazlası varsa müdürün istediği öğretmen il emrine geçirilecek. # Diğer okullarda (%7 üstü) %90 uzatma olacak. # Uzatma olmak zorunda da değil. Mesaj ney şekilde tüm öğretmenlere verilecek. # Bakanlık idarecilikten öğretmenliğe geçenlere ÖNCELİK VERECEK. # Uyarı ve kınama gibi ceza alan öğretmenler de UZATILMAYACAK. # Aynı şekilde müdürlerin kesinlikle istemediği öğretmen varsa onlara da yol gözüküyor. # Yaş itibari ile 2. 4 senesini tamamlayamayacak olan 62 ve üstü yaştaki öğretmenlerin de SÜRELERİ UZATILMAYACAK. # Fen Lisesi/Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Liselerinde listeleri il komisyonu meslek liselerinde ise PYK komisyonu belirleyecek. # Listelere eğitim dışı kişi ve kurumlar karışmayacak.