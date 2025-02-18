Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Şubat 2025 16:51
Proje Okul Ataması
# %7 ve altında sınavla öğrenci alan kurumlar. Velilerin memnun olmadığı bir durum varsa Matematik-Fizik-Kimya ve Biyoloji gibi temel branşlarda UZATMA OLMAYACAK. # Okulda bir branşta norm fazlası varsa müdürün istediği öğretmen il emrine geçirilecek. # Diğer okullarda (%7 üstü) %90 uzatma olacak. # Uzatma olmak zorunda da değil. Mesaj ney şekilde tüm öğretmenlere verilecek. # Bakanlık idarecilikten öğretmenliğe geçenlere ÖNCELİK VERECEK. # Uyarı ve kınama gibi ceza alan öğretmenler de UZATILMAYACAK. # Aynı şekilde müdürlerin kesinlikle istemediği öğretmen varsa onlara da yol gözüküyor. # Yaş itibari ile 2. 4 senesini tamamlayamayacak olan 62 ve üstü yaştaki öğretmenlerin de SÜRELERİ UZATILMAYACAK. # Fen Lisesi/Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Liselerinde listeleri il komisyonu meslek liselerinde ise PYK komisyonu belirleyecek. # Listelere eğitim dışı kişi ve kurumlar karışmayacak.

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