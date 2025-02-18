Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Şubat 2025 17:50
kademe ilerlemesi cezası
merhaba arkadaslar ,eşim ikm ,2022 yılında aldığımız evi ek mal bildirimi yapmadigimizdan dolayı soruşturma acilir demisler size.kademe ilerlemesi cezasi veya alt cezalar da olabilirmiş.Bu durumda tayin de isteyemezsiniz demisler.boyle durumda karşılaşan var mı acaba veya tayin kısıtlaması kaç yıl bilgisi olan cevaplarla sevinirim.

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