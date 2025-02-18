kademe ilerlemesi cezası

merhaba arkadaslar ,eşim ikm ,2022 yılında aldığımız evi ek mal bildirimi yapmadigimizdan dolayı soruşturma acilir demisler size.kademe ilerlemesi cezasi veya alt cezalar da olabilirmiş.Bu durumda tayin de isteyemezsiniz demisler.boyle durumda karşılaşan var mı acaba veya tayin kısıtlaması kaç yıl bilgisi olan cevaplarla sevinirim.

merhaba arkadaslar ,eşim ikm ,2022 yılında aldığımız evi ek mal bildirimi yapmadigimizdan dolayı soruşturma acilir demisler size.kademe ilerlemesi cezasi veya alt cezalar da olabilirmiş.Bu durumda tayin de isteyemezsiniz demisler.boyle durumda karşılaşan var mı acaba veya tayin kısıtlaması kaç yıl bilgisi olan cevaplarla sevinirim.