Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


18 Şubat 2025 17:58
BİLSEM BAŞVURU YARDİM

Arkadaşlar Bilsem öğretmen başvurusu yapacağım da Sanırım sistemdeki başarı belgeleri otomatik çekilip yansıtılmış. Asıl sorum daha önce yazmış olduğum bir kitap var onu ekleyeceğim ama belge olarak nasıl bir şey yüklemem lazım kitabıma dair acaba . Şimdiden teşekkür ederim

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