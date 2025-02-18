Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


18 Şubat 2025 18:45
Çevre şehircilik bakanlığı 2025 maaşları

Uzman uzman yardımcısı maaşları nedir ve maaşlar birimlere göre farklılık gösteriyor mu? Ek ödenek alan birimler hangisi?

Bakanlıkta en yüksek maaşı hangi unvan almaktadır? (Müdür başkan şef gibi amirler dışında)

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