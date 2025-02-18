Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


18 Şubat 2025 19:29
TCDD sürveyan

İstanbul?daki şeflikler nerde hangi ilçelerde TCDD sürveyan olarak nereye atabilirler ? Bilgilendiriirseniz sevinirim

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