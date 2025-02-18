Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2025 19:42
Yeni atama rafa kalkti

Kabine degisikligi nedeniyle kabinenin tamamina yakini degismesi gündemde bu yuzden yeni atama yer deg yönetmeliği yeni ic isleri bakani gelince cikacagi ve bu yüzden bekletildigi soyleniyor


memur3428
Şube Müdürü
18 Şubat 2025 19:45

Bu başlık çok su götürür :)


Sbz1dftd
Şef
18 Şubat 2025 19:46
yalan olması dileğiyle
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polisler10 taltif rivayetiYeni atama yönetmeliği hakkında2025 Şubat mazeret ataması Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2025 banka promosyonuÇölyak hastalığı ve dilim raporuAtamada puan sistemine geçilmelidirÇalışma saati bazında, polis en düşük maaş almaktadırMal bildirimi

Sözlük

Garip Türk Huyları 2 kadıköy 1 sebep olmak vs vesile olmak 1 dünya kediler günü 4 aj ile biten kelimele 3 Bugün olanlar 3 pazartesi keyfi 1 Ribana 1 değirmen 1 sude 2

Son Haberler

1381 engelli öğretmen ataması için süreç başladıCezaevi aracı şarampole uçtu! Devrilen araçta 7'si jandarma 2 mahkum yaralandıCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştüTrabzon'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 2 YaralıHatay'da depremzede üreticilere makine, ekipman ve gübre dağıtıldı

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi