Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Şubat 2025 19:42
Mühendis 3 aylık arazi tazminatı 2025 yılı ne kadar

Slm arkadaşlar. 2025 yılı 3 aylık mühendis arazi tazminatı ne kadar. 2024 yılı için 5200tl civarında tazminat vardı. 2025 yılı için kaç TL oldu. Bu konuda başlık bulamadım. Bilgi verir misiniz.

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