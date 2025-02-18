Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Şubat 2025 20:29
Engelli Raporu Engellilik Oranı Sorunsalı

Herkese merhaba. Annemin bir gözü tamamen görmemesine rağmen sadece %32 engellilik oranı, bir kulağı da direkt duymamasına rağmen %10 engellilik oranı verilmiş. Bu tam olarak neye göre belirleniyor acaba? Bilip bilmeden doktorlar ile tartışmak istemiyorum o yüzden emin olmak istiyorum.

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