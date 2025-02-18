Polislikten Araştırma Görevliliğine Geçiş Süreci

Araştırma görevlisinin tabi olduğu kanun farklı olduğu için istifa ettiğinde herhangi bir ceza süresi beklemeden direkt geçebilirsin. Ama doğru söylemiş istifa etmeden seni başlayamaz ki istifa ediceksin senin girişini yapıcaklar kurumlararası geçiş yapmıyorsun ki sonuçta istifa etmeden nasıl geçiceksin. Birde hemen başlaman gerekiyorsa istifanın kabul süresini falan da hesaplayın. Bu arada hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın

Araştırma görevlisinin tabi olduğu kanun farklı olduğu için istifa ettiğinde herhangi bir ceza süresi beklemeden direkt geçebilirsin. Ama doğru söylemiş istifa etmeden seni başlayamaz ki istifa ediceksin senin girişini yapıcaklar kurumlararası geçiş yapmıyorsun ki sonuçta istifa etmeden nasıl geçiceksin. Birde hemen başlaman gerekiyorsa istifanın kabul süresini falan da hesaplayın. Bu arada hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın