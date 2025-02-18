Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Şubat 2025 20:30
Polislikten Araştırma Görevliliğine Geçiş Süreci

Herkese merhabalar,

Bir üniversitede hakkımla, sınavı kazanarak araştırma görevliliği kazandım.

Benim bildiğime göre önce evrakları veriyorum sonra bana yazı geliyor gel başla diye sonra istifa edip geçiyorum.

Ancak evrakları götürdüğümde personeldeki arkadaş önce istifa etmen sonra işlemleri başlatmam lazım dedi.

Bilgisi olan var mı ? çağırılana kadar istifa etmek istemiyorum haklı olarak. Teşekkürler, saygılarımla.


malikane.1999
Şube Müdürü
18 Şubat 2025 20:55
Araştırma görevlisinin tabi olduğu kanun farklı olduğu için istifa ettiğinde herhangi bir ceza süresi beklemeden direkt geçebilirsin. Ama doğru söylemiş istifa etmeden seni başlayamaz ki istifa ediceksin senin girişini yapıcaklar kurumlararası geçiş yapmıyorsun ki sonuçta istifa etmeden nasıl geçiceksin. Birde hemen başlaman gerekiyorsa istifanın kabul süresini falan da hesaplayın. Bu arada hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın

calsiuss
18 Şubat 2025 21:01

Çok teşekkür ederim ama anlatamadım sanırım, başlamak değil. İşlemleri başlatmak yani arşiv araştırması için yazışma atama onayı vs. Bu işlemler 10 gün sürüyor diyelim, sonra bana yazı yazıyor, tebliğden itibaren 15 gün içinde başlaman gerek diye. O arada istifa edip geçiyorsun. Yani bi dönem personelde çalıştım, öğretmen olup sözleşmeli atananlar bu şekilde gitti. Kuruma başvurdu, kurum işlemleri halleti başlayabilirsin dedi, personel istifa edip gitti. Yani işlemlerden önce istifa etmedi.

malikane.1999, 38 dk. önce
Araştırma görevlisinin tabi olduğu kanun farklı olduğu için istifa ettiğinde herhangi bir ceza süresi beklemeden direkt geçebilirsin. Ama doğru söylemiş istifa etmeden seni başlayamaz ki istifa ediceksin senin girişini yapıcaklar kurumlararası geçiş yapmıyorsun ki sonuçta istifa etmeden nasıl geçiceksin. Birde hemen başlaman gerekiyorsa istifanın kabul süresini falan da hesaplayın. Bu arada hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın

memuraday-y
Şube Müdürü
18 Şubat 2025 21:21

Hayırlı Olsun . Branşınız nedir hocam ?


calsiuss
18 Şubat 2025 21:22

Çok teşekkür ediyorum, Yazılım Mühendisiyim hocam

memuraday-y, 12 dk. önce

Hayırlı Olsun . Branşınız nedir hocam ?

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