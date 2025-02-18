Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Şubat 2025 20:40
Çalışmak için İzmir mi ? Antalya mı ?

Arkadaşlar bu iki şehirden hangisi çalışmak için daha uygun hem işsel olarak hemde ekonomik olarak ?

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