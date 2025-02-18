Safra Kesesini Aldırma

Arkadaşlar merhaba, Muvazzaf Astsubaylık için girdiğim sağlık kontrolünde safra kesemde 13mm polip olduğu tespit edildi. Buna istinaden yaptığım yönetmelik araştırmasında,
g) Sindirim sistemi: Tıbbi ve cerrahi tedavi ile düzeltilmemiş safra kesesi taşları bulunmamalıdır. Laparotomi ve laparoskopik yöntemle yapılan, ameliyatı takiben komplikasyon gelişmeyen ve sindirim sistemi fonksiyonlarında bozukluk oluşturmayan kolesistektomi ameliyatlıları sağlam kabul edilir.
şeklinde madde mevcut. Safra kesesindeki taşın düşürülme veya kırılma gibi bir tedavisi olmadığı için keseyi komple kapalı ameliyat ile aldırmayı planlıyorum. Bu durum herhangi bir sıkıntı yaşatırmı?
Bilgilerinizi rica ederim, iyi forumlar.
Arkadaşlar merhaba, Muvazzaf Astsubaylık için girdiğim sağlık kontrolünde safra kesemde 13mm polip olduğu tespit edildi. Buna istinaden yaptığım yönetmelik araştırmasında,
g) Sindirim sistemi: Tıbbi ve cerrahi tedavi ile düzeltilmemiş safra kesesi taşları bulunmamalıdır. Laparotomi ve laparoskopik yöntemle yapılan, ameliyatı takiben komplikasyon gelişmeyen ve sindirim sistemi fonksiyonlarında bozukluk oluşturmayan kolesistektomi ameliyatlıları sağlam kabul edilir.
şeklinde madde mevcut. Safra kesesindeki taşın düşürülme veya kırılma gibi bir tedavisi olmadığı için keseyi komple kapalı ameliyat ile aldırmayı planlıyorum. Bu durum herhangi bir sıkıntı yaşatırmı?
Bilgilerinizi rica ederim, iyi forumlar.