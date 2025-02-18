3 günlük aylıktan kesme cezası iptal süreci

Çevikten atamamın genel hizmet branşına geçtiğimiz 4 .gününde nöbette sivil olduğum için rapor yazıldı hakkımda...

Daha önce herhangi bir soruşturma geçirmedim veya soruşturma neticesinde ceza almadım.

Denetleme müdürü olacak kadına durumumu anlattım. Çevikten ilişiğimin 4 gün önce kesildiğinin ve genel hizmet branşı üniforması verilmediğini söyledim. Buna rağmen hakkımda rapor tutuldu.

Bu gün öğrendiğim üzere 3 günlük aylıktan kesim cezası aldım. Bunun iptali için nasıl bir süreç izlenir, nelere dikkat edilir. Kuruma itiraz dilekçesi mi yazılır? Yoksa direkt bölge idare mahkemesine mi dilekçe vermeliyim? Kurum veya bölge idare mahkemesine verilen dilekçe yanında herhangi bir ek olarak ne verilir?

Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Süreçleri bilmiyorum. Cevap veren yardımcı olmak isteyen meslek büyüklerime teşekkür ederim.