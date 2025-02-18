Dış dünya ve şahsiyetli dış politika..

Suriye golümüze karşılık Ukrayna golü.. Evet.. Durum 1-1.. Bakalım ikinci gol nerede yani kimin kalesinde olacak ve kim atacak.. Belli değil.. Suriye davranışımızın mutlaka bir karşılığı veya cevabı olacaktı.. Sonuçsuz kalmayacağı kesindi ve bu kaçınılmazdı.. Şimdi efendim bu (sözde ve güya)NATO-RUSYA çekişmesini fırsat bilerek suriyede istediklerimizi elde ettiğimizi bir an farz edelim.. Tahayyül edelim.. Peki bu kazanımları ABD ve Rusyadan bağımsız veya onların menfaatlerine rağmen devam ettirebilme imkanımız var mıdır? Yani kalıcı olunabilecek mi? Elbette hayır değil mi? Zaten veya muhtemelen onların müsaadesi ile başlattığımız bu hareketin sonuçları olacağını veya geçici bir durum olarak görüleceğini tahmin etmemiz gerekirdi diye düşünüyorum.. Bu arada suriyede biz gerçekten bir gol mü attık? Yoksa hatalı veya yanlış bir hakem kararı ile kısa süreliğine yüzümüz mü güldü? Bize dış politika başarısı olarak takdim edilen veya bu şekilde lanse edilen gelişmeler aslında ne anlama geliyordu? Bilemiyorum.. İyi bir kritik ve irdeleme yapılmalı gerekir diye düşünüyorum.. Bütün bunları göz önünde bulundurarak bize dönecek olursak şayet.. Efendim biz her ne kadar islam dünyasını dış gelişmelerden korumaya ve bu süreçte mümkün mertebe güçlendirmeye çalışsak da bu bahsettiğimiz güçlere karşı kayıtsız kalamayız.. Hele hele dini reflekslerle hareket edildiği anlaşılırsa,alenileşirse veya bariz hale gelirse karşımızda da benzer hareketleri rahatlıkla müşahade edebiliriz.. (Bizi karıştırmayın..) düşüncemiz ve niyetimiz açıkça anlaşılırsa veya ayyuka çıkarsa onlar da seni işlerine karıştırmazlar veya muhatap almazlar.. Son yaşananlar ortada.. İşte bu sebeplerledir ki islam dünyasının sözcüsü veya lideri gibi davranan bizi kimse dinlemez,dikkate almaz veya sözlerimizin ve konuştuklarımızın hiçbir karşılığı olmaz.. Evet.. Biz maalesef(özelliklede dış politikada)her şeyi alenileştirdik.. Şeffaf hale getirdik.. Gizli saklı hiçbir şey kalmadı.. Halbuki hedeflerimizin,niyetlerimizin veya gerçek fikirlerimizin gizli kalması gerekirdi diye düşünüyorum.. Ve sonuçta ne oldu.. İtibarsız,saygınlığı kalmamış bir Türkiye manzarası veya profili karşımıza çıktı.. Acı son.. Artık ne yapabiliriz sorusunu dahi soramıyoruz.. Çünkü tüm kartlar çekildi,oynandı ve maalesef elimizde hiçbir şey kalmadı veya bitti.. Son ve en güçlü kartımızı tamamen çıkmaza girdiğimizde çekeceğimizi düşünüyorum veya tahmin ediyorum.. Zaten beklenen de o.. Temennimiz odur ki kapalı kapılar ardında gizli anlaşmalar yapılmamış veya çeşitli ittifaklar kurulmamış olsun.. Şayet böyle bir durum varsa bu da cabası olacaktır.. Vesselam..

Suriye golümüze karşılık Ukrayna golü.. Evet.. Durum 1-1.. Bakalım ikinci gol nerede yani kimin kalesinde olacak ve kim atacak.. Belli değil.. Suriye davranışımızın mutlaka bir karşılığı veya cevabı olacaktı.. Sonuçsuz kalmayacağı kesindi ve bu kaçınılmazdı.. Şimdi efendim bu (sözde ve güya)NATO-RUSYA çekişmesini fırsat bilerek suriyede istediklerimizi elde ettiğimizi bir an farz edelim.. Tahayyül edelim.. Peki bu kazanımları ABD ve Rusyadan bağımsız veya onların menfaatlerine rağmen devam ettirebilme imkanımız var mıdır? Yani kalıcı olunabilecek mi? Elbette hayır değil mi? Zaten veya muhtemelen onların müsaadesi ile başlattığımız bu hareketin sonuçları olacağını veya geçici bir durum olarak görüleceğini tahmin etmemiz gerekirdi diye düşünüyorum.. Bu arada suriyede biz gerçekten bir gol mü attık? Yoksa hatalı veya yanlış bir hakem kararı ile kısa süreliğine yüzümüz mü güldü? Bize dış politika başarısı olarak takdim edilen veya bu şekilde lanse edilen gelişmeler aslında ne anlama geliyordu? Bilemiyorum.. İyi bir kritik ve irdeleme yapılmalı gerekir diye düşünüyorum.. Bütün bunları göz önünde bulundurarak bize dönecek olursak şayet.. Efendim biz her ne kadar islam dünyasını dış gelişmelerden korumaya ve bu süreçte mümkün mertebe güçlendirmeye çalışsak da bu bahsettiğimiz güçlere karşı kayıtsız kalamayız.. Hele hele dini reflekslerle hareket edildiği anlaşılırsa,alenileşirse veya bariz hale gelirse karşımızda da benzer hareketleri rahatlıkla müşahade edebiliriz.. (Bizi karıştırmayın..) düşüncemiz ve niyetimiz açıkça anlaşılırsa veya ayyuka çıkarsa onlar da seni işlerine karıştırmazlar veya muhatap almazlar.. Son yaşananlar ortada.. İşte bu sebeplerledir ki islam dünyasının sözcüsü veya lideri gibi davranan bizi kimse dinlemez,dikkate almaz veya sözlerimizin ve konuştuklarımızın hiçbir karşılığı olmaz.. Evet.. Biz maalesef(özelliklede dış politikada)her şeyi alenileştirdik.. Şeffaf hale getirdik.. Gizli saklı hiçbir şey kalmadı.. Halbuki hedeflerimizin,niyetlerimizin veya gerçek fikirlerimizin gizli kalması gerekirdi diye düşünüyorum.. Ve sonuçta ne oldu.. İtibarsız,saygınlığı kalmamış bir Türkiye manzarası veya profili karşımıza çıktı.. Acı son.. Artık ne yapabiliriz sorusunu dahi soramıyoruz.. Çünkü tüm kartlar çekildi,oynandı ve maalesef elimizde hiçbir şey kalmadı veya bitti.. Son ve en güçlü kartımızı tamamen çıkmaza girdiğimizde çekeceğimizi düşünüyorum veya tahmin ediyorum.. Zaten beklenen de o.. Temennimiz odur ki kapalı kapılar ardında gizli anlaşmalar yapılmamış veya çeşitli ittifaklar kurulmamış olsun.. Şayet böyle bir durum varsa bu da cabası olacaktır.. Vesselam..