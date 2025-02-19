Merakla beklenen Cihangir Cumhuriyeti yayınlandı

TRT?nin dijital platformu tabii, İstanbul?un bohem semti Cihangir'deki göz alıcı yaşamların ardında saklı gerçekleri konu alan yeni orijinal dizisi ?Cihangir Cumhuriyeti?ni izleyicilerin beğenisine sundu. Kısa sürerde sosyal medyada oldukça beğenilen dizi izleyenlerden tam not aldı.

TRT'nin dijital platformu tabii, 'Cihangir Cumhuriyeti' dizisini izleyicilere sundu.TRT'nin dijital platformu tabii, "Cihangir Cumhuriyeti" adlı yeni diziyi izleyicilerin beğenisine sundu.TRT'den yapılan açıklamaya göre, uluslararası ödüllü senarist Akın Aksu'nun kaleme aldığı dizi, İstanbul'un bohem semti Cihangir'in kültür ve sanat dolu sokaklarında yaşanan ilişkileri, yüzleşmeleri ve toplumsal eleştirileri konu alıyor.Başrollerinde Ali İpin, Tuba Ünsal, Kaan Taşaner ve Seda Akman gibi oyuncuların yer aldığı dizi, bugünden itibaren tabii'de izlenebilecek.

Ali İpin'in canlandırdığı Nedim karakterinin bohem yaşamın temsilcisi olarak yer aldığı dizi, Nedim'in iç dünyasındaki çalkantılar ve çevresiyle yaşadığı çatışmalara odaklanıyor.Dizi, yalnız bir küratör, kariyeri yıpranan bir oyuncu, kendiyle hesaplaşan bir yayıncı, semtin imajından faydalanmaya çalışan bir yazar ve kadın hareketini çıkarları için kullanmaya çalışan genç bir yönetmen gibi karakterlerin etrafında şekilleniyor.Dizinin yönetmen koltuğunda ise TRT ortak yapımı "Kalandar Soğuğu" filmiyle ulusal ve uluslararası arenada ödüller kazanan Mustafa Kara oturuyor.Dizinin oyuncu kadreosunda ayrıca Sinan Albayrak, Sema Şimşek, Serhat Tutumluer, Özlem Conker, Seda Akman, Serkan Ercan, Selen Uçer ve Ege Aydan bulunuyor.

İZLEYENLERDEN TAM NOT

Sosyal medyada oldukça beğenilen dizi izleyenlerden tam not aldı. Bir çok ünlü isim de diziyle ilgili pozitif yorumlarda bulundu.