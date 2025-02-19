Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


19 Şubat 2025 01:56
4B Sözleşmeli memurun eğitim tayini

Arkadaslar 9 aylik sozlesmeli koruma ve guvenlik memuruyum.. yks basvurulari var yks ye girip memlekette lisans bolum kazansak egitim tayini olabilirmiyiz ?

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