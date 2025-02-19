Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2025 02:00
Ktb sözleşmeli memur eğitim tayini hakkında

Arkadaslar 9 aylik sozlesmeli memurum memleketten bi lisans programi kazansam egitim tayini yapabilirmiyim bi fikriniz veya yapan birisi varmi bilgi lutfen


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
19 Şubat 2025 08:54

Sözleşmeliler 3+1 kuralına tabidir, 4 yıl dolmadan tayin olamazlar.

Eğitim durumundan tayin diye bir uygulama yok maalesef.

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