Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2025 08:10
Resmi belgede tahrifat

Bir resmi belgenin üzerindeki tarihlerde kalemle oynama yapildi . İdari olarak tahrifat yapmanın cezasi nedir arkadaşlar.

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