Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2025 08:54
İhraç talebinde alt ceza uygulanır mı?

Müfettişe adlı bir konuda ifade verip ihrac istemi ile il polis disiplin kuruluna sevk edilen bir konuda hiç disiplin cezası yoksa bir alt cezası mi verilir yoksa ceza aynen uygunir mi ? Bilgisi olan arkadaş özelden cevap verebilir mi ? Tesekkurler


ikosunbabasi
Aday Memur
19 Şubat 2025 08:57

1 alt ceza verebilir vermez ise idari mahkeme ile alırsın.


gulyabani.10
Aday Memur
19 Şubat 2025 09:04
özelden yaz kardeşim bana

Kısa hayat
Aday Memur
19 Şubat 2025 09:12
konu ney karıştığın olaya göre değişir. net ve açık yazmalısın

Corking100
Aday Memur
19 Şubat 2025 09:43
Takdir onlarda...

Corking100
Aday Memur
19 Şubat 2025 09:44
Konu içeriğine göre değişir.
Toplam 5 mesaj

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