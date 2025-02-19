Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Şubat 2025 09:11
Yaşam Becerileri Projesi Çelişkisi

Meb in üstünde düşünülmeden çalışılmadan fikir alışverişi yapılmadan çıkardığı son icatlardan yaşam becerisi. 5 alandan en az 2 şer becerinin her ay öğrencilere sunulması ve öğretmenlerin velilerin gözlem formunu doldurmasıyla uygulanan proje. Ayrıca her ay rapor isteniyor. Bu yaşam becerileri için bir ders saati bile ayrılmamışken kendi dersimizde ders anlatmayıp bununla ilhilenmemiz isteniyor. Sonra hocam müfredatı yetiştirin il geneli ortak sınavlar yapılacak diye uyarın. Allah aşkına meb de aklı başında biri yok mu ? nasıl bir çelişki bu. Okul idareleri zaten asla mebe dönüt sağlamaz hoş görünmek adına. yusuf tekin her şeyi gittikçe karmaşıklaştırıyor. Allah sonumuzu hayretsin.

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