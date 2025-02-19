Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


19 Şubat 2025 09:32
BİLSEM Öğretmen Atama Başvuru Süreci Hakkında

Merhaba. Kılavuzda Başvuru için MEBBİS başvuru sistemine yüklenecek evrakların okuldan aslı gibidir yapılması gerektiği belirtilmiş. Şimdi diyelim ki bir kitap bölümüm var ya da Erasmus belgem, bunları da mı okul idaresi askı gibidir yapacak? Mantıken saçma değil mi?

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