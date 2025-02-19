KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


19 Şubat 2025 09:44
YDS Modadil Video Eğitim Seti (Devir)

Video eğitim paketi linki:

https://www.modadil.com/egitimseti/yds/A

Paketin peşin fiyatı sitesinde 10.500 TL

Benim düşündüğüm fiyat: 7.000 TL

Yüksek Lisansa başladığım için YDS çalışma fırsatım olmadı o yüzden hesabımı devretmek istiyorum.

18.10.2024 tarihinde aldım.

Çok az kullandım. Hatta hiç kullanmadım desem yeridir.

Kullanım haklarını ve kullanım süresini ekran görüntüsü olarak linkten bakabilirsiniz.

https://hizliresim.com/8luihvn

İlgilenenler buradan ya da özel mesaj olarak iletişime geçebilir.

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