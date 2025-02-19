Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2025 11:49
Geçici Kadrodan Daimi Kadroya Geçiş

Merhaba. Şuan bir belediyede düz memurum. Araştırma görevlisi olmayı düşünüyorum. 50/d statüsünden 33/a ya atama çok zor oluyor mu? Şu aşamada memurluktan istifa etmek sizce mantıklı olur mu?


arastirmagorevlisiii
Daire Başkanı
19 Şubat 2025 11:58

50/D kadrosundan 33/a kadrosuna geçiş olması için devletin kanun çıkarması gerekiyor. 1 Ocak 2018'den beri yaklaşık 7 yıldır tüm devlet üniversiteleri arş gör atamaları 50d olarak yapılmak zorunda ve üniversiteler istese de 33a alım yapamıyor. Bu tarihten önce ister 50d ister 33a atama yapılabildiği için yök onay verirse üniler 33a'ya alabiliyordu. Ama 2018 sonrası devlet kadro çıkarmadıkça üniler geçiremez. Bu da 7 yılda yalnızca Şubat 2023'te oldu, o dönemki seçim muhabbetine 33a geçiş kanunu çıkarıldı ve şubat 2023'te mevcut 50dliler 33aya geçirildi ama sadece mevcutları kapsadı bu. Şubat 2023'ten sonra atananlar gene 50d ve 33aya geçme hakları yok. Devletin yine kanun çıkarması lazım bu da yakın tarihte çok zor gözüküyor. açıkçası şöyle bir hedefiniz varsa hiç arş görlüğe başvurmayın derim 50d gireyim nasılsa bir kaç yıla 33a gelir. Böyle bir hayalle gelmek doğru olmaz. ha gelebilir mi elbette gelebilir burası Türkiye yarın ne olacağı bilinmiyor ama şu anda belediyedeki kalıcı kadroyu bunun için bırakmak çok da akıl karı değil kısacası. Son olarak belediyede maaşlar sosyal denge sebepli daha iyi diye biliyorum. arş gör maaşı (eğer doğuda bir üniversitede değilse) 62-63 bin tl civarında. bunu da göz önünde bulundurun.


Containment
Aday Memur
19 Şubat 2025 12:04

Hocam çok teşekkürler bilgiler için. Size özelden yazdım birkaç sorum olacaktı

arastirmagorevlisiii, 14 dk. önce

50/D kadrosundan 33/a kadrosuna geçiş olması için devletin kanun çıkarması gerekiyor. 1 Ocak 2018'den beri yaklaşık 7 yıldır tüm devlet üniversiteleri arş gör atamaları 50d olarak yapılmak zorunda ve üniversiteler istese de 33a alım yapamıyor. Bu tarihten önce ister 50d ister 33a atama yapılabildiği için yök onay verirse üniler 33a'ya alabiliyordu. Ama 2018 sonrası devlet kadro çıkarmadıkça üniler geçiremez. Bu da 7 yılda yalnızca Şubat 2023'te oldu, o dönemki seçim muhabbetine 33a geçiş kanunu çıkarıldı ve şubat 2023'te mevcut 50dliler 33aya geçirildi ama sadece mevcutları kapsadı bu. Şubat 2023'ten sonra atananlar gene 50d ve 33aya geçme hakları yok. Devletin yine kanun çıkarması lazım bu da yakın tarihte çok zor gözüküyor. açıkçası şöyle bir hedefiniz varsa hiç arş görlüğe başvurmayın derim 50d gireyim nasılsa bir kaç yıla 33a gelir. Böyle bir hayalle gelmek doğru olmaz. ha gelebilir mi elbette gelebilir burası Türkiye yarın ne olacağı bilinmiyor ama şu anda belediyedeki kalıcı kadroyu bunun için bırakmak çok da akıl karı değil kısacası. Son olarak belediyede maaşlar sosyal denge sebepli daha iyi diye biliyorum. arş gör maaşı (eğer doğuda bir üniversitede değilse) 62-63 bin tl civarında. bunu da göz önünde bulundurun.

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