Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


19 Şubat 2025 12:19
Belediye memurluğu hakkında bilgi

Merhaba benim bi sorum olacak belediye memurluğuyla normal bakanlıkta calışan bir memur arasında örneğin polis mesela aralarında bir fark varmı özlük hakları gibi cünkü belediyelere hep siyasi kurumlar diyorlar belediye memurluğuyla diyer memurluklar aynımı belediye memurluğunda iş güvencesi varmı yani kulak dan dolma bilgiler var hep mesela belediye başkanı değişirse memuru işten atabilirmi Bilen varsa cevaplayabilir mi lütfen.


cyhn85
Memur
19 Şubat 2025 12:55

Memursan siyasi kurumda olsa öyle kolay çıkarmazlar, sözleşmeli isen sözleşmen bitene kadar bir kaç tane sözleşmeni fesih etme sebebi bulabiliyorlar örneğin birim kapatarak... Belediyeler artık kpss puanı ile belediyeye alım yapıyor 3 yıl sözleşmeli kalıyorsun 1 yıl aday memurluktan sonra memur kadrosuna atanıyorsun artık öyle başkan değişince atmak kolay değil bu konuda içiniz ferah olsun o genelde belediyeye işçi olarak alınanların başına geliyor.

Maaş konusuna gelince Sosyal denge tazminatı alıyorsun genel olarak tüm belediyeler veriyor örneğin izmir bunu 15 bin olarak veriyorsa adana belediyesi 8 bin olarak veriyor.

Örnek veriyorum polis sin polislik sırasında teknik bölüm mezunu isen bu şekilde atanabilirsin (Mühendis, Mimar, tekniker, vs.... böyle devam eder. Eğer teknik bölüm mezunu değilsen daha düşük maaşlar alabilme ihtimalin yüksek

Örnek verirsek Belediyede Bekar mühendis 70 bin alıyorsa bakanlıkta 62 bin tl alıyor buda sosyal denge tazminatı farkı


Kanunyönetme
Aday Memur
19 Şubat 2025 13:07

Ben eskişehir büyükşehir belediyesinde itfaiye eri olarak kazandım ayrıyetten 32. Dönem POMEM mülakatlarınada başvurdum yani polisligi çok istiyorum ama çoğu kişi polislik dıştan göründüğü gibi değil diyor eğer polislikte olursa hangisi daha mantıklı olur bilmiyorum askerliğimi de yapmadım henüz polis olursam muaf olacam ama itfaiye erini secersem 6 ay askere gitmem gerekiyor ( bedelli hakkım yok o yüzden 6 ay gideceğim) belediye 6 ay askerlik yapmama müsade edermi yoksa 6 ay askerlik yapıp geldiğimde belediye işe başlatmazsa memuriyetim boşa gider mi diye korkuyorum doğrusu.

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