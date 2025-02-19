Belediye memurluğu hakkında bilgi

Memursan siyasi kurumda olsa öyle kolay çıkarmazlar, sözleşmeli isen sözleşmen bitene kadar bir kaç tane sözleşmeni fesih etme sebebi bulabiliyorlar örneğin birim kapatarak... Belediyeler artık kpss puanı ile belediyeye alım yapıyor 3 yıl sözleşmeli kalıyorsun 1 yıl aday memurluktan sonra memur kadrosuna atanıyorsun artık öyle başkan değişince atmak kolay değil bu konuda içiniz ferah olsun o genelde belediyeye işçi olarak alınanların başına geliyor.

Maaş konusuna gelince Sosyal denge tazminatı alıyorsun genel olarak tüm belediyeler veriyor örneğin izmir bunu 15 bin olarak veriyorsa adana belediyesi 8 bin olarak veriyor.

Örnek veriyorum polis sin polislik sırasında teknik bölüm mezunu isen bu şekilde atanabilirsin (Mühendis, Mimar, tekniker, vs.... böyle devam eder. Eğer teknik bölüm mezunu değilsen daha düşük maaşlar alabilme ihtimalin yüksek

Örnek verirsek Belediyede Bekar mühendis 70 bin alıyorsa bakanlıkta 62 bin tl alıyor buda sosyal denge tazminatı farkı