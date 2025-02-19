Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


19 Şubat 2025 12:24
Zabıta Norm Kadro Derece
Saygıdeğer forum üyeleri, özellikle bunu okuyan tecrübeli zabıta unvanında çalışan personellerde cevap verirse çok sevinirim. Zabıta memurları maaş derecesi olarak 1/4 üne kadar düşebiliyorlar. Peki Norm Kadro olarak en fazla kaçıncı derece/kademeye kadar düşebiliyorlar. Kimi yerde 3 derecenin altına düşemez deniliyor, kimi yerde en fazla 5 dereceye kadar düşebilirler deniliyor. Bunu bilen var mı eğer böyle ise o zaman zabıta memurları yeşil pasaport hakkı var mı yok mu ek göstergesi en fazla kaç olabiliyor bu 3 soruyu yanıtlayacak olan varsa şimdiden teşekkür ederim. Burdan görüpte diğer üyelerinde fikri olur en azından iyi çalışmalar...

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