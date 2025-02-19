Zabıta Norm Kadro Derece

Saygıdeğer forum üyeleri, özellikle bunu okuyan tecrübeli zabıta unvanında çalışan personellerde cevap verirse çok sevinirim. Zabıta memurları maaş derecesi olarak 1/4 üne kadar düşebiliyorlar. Peki Norm Kadro olarak en fazla kaçıncı derece/kademeye kadar düşebiliyorlar. Kimi yerde 3 derecenin altına düşemez deniliyor, kimi yerde en fazla 5 dereceye kadar düşebilirler deniliyor. Bunu bilen var mı eğer böyle ise o zaman zabıta memurları yeşil pasaport hakkı var mı yok mu ek göstergesi en fazla kaç olabiliyor bu 3 soruyu yanıtlayacak olan varsa şimdiden teşekkür ederim. Burdan görüpte diğer üyelerinde fikri olur en azından iyi çalışmalar...

Saygıdeğer forum üyeleri, özellikle bunu okuyan tecrübeli zabıta unvanında çalışan personellerde cevap verirse çok sevinirim. Zabıta memurları maaş derecesi olarak 1/4 üne kadar düşebiliyorlar. Peki Norm Kadro olarak en fazla kaçıncı derece/kademeye kadar düşebiliyorlar. Kimi yerde 3 derecenin altına düşemez deniliyor, kimi yerde en fazla 5 dereceye kadar düşebilirler deniliyor. Bunu bilen var mı eğer böyle ise o zaman zabıta memurları yeşil pasaport hakkı var mı yok mu ek göstergesi en fazla kaç olabiliyor bu 3 soruyu yanıtlayacak olan varsa şimdiden teşekkür ederim. Burdan görüpte diğer üyelerinde fikri olur en azından iyi çalışmalar...