Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2025 13:03
gençlik ve spor bakanligi
Sozlesmeli memur iken kadrolu memur olan genclik ve spor bakanligi'nda calisan yurt yonetim memurlari vs.27 aralik 2024 tarihinde resmi gazetede yayimlanan 8 yila 1 kademe ilerlemesinden faydalanan yani özlük sistemine işlenen arkadaslar var mi?Diger bakanliklarda 1 kademe işlemesi sistemlerine yapilmis genclik ve spor bakanligi'nda daha yapilmadi mi?

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