gençlik ve spor bakanligi

Sozlesmeli memur iken kadrolu memur olan genclik ve spor bakanligi'nda calisan yurt yonetim memurlari vs.27 aralik 2024 tarihinde resmi gazetede yayimlanan 8 yila 1 kademe ilerlemesinden faydalanan yani özlük sistemine işlenen arkadaslar var mi?Diger bakanliklarda 1 kademe işlemesi sistemlerine yapilmis genclik ve spor bakanligi'nda daha yapilmadi mi?

Sozlesmeli memur iken kadrolu memur olan genclik ve spor bakanligi'nda calisan yurt yonetim memurlari vs.27 aralik 2024 tarihinde resmi gazetede yayimlanan 8 yila 1 kademe ilerlemesinden faydalanan yani özlük sistemine işlenen arkadaslar var mi?Diger bakanliklarda 1 kademe işlemesi sistemlerine yapilmis genclik ve spor bakanligi'nda daha yapilmadi mi?