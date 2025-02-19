Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


19 Şubat 2025 13:43
Kimse hayatından memnun değil

Herkeste bir bastırılmışlık var. kimden neden bu kadar çekiniyoruz?

korkuyla yaşamaya mı alıştık?

zihnimize kelepçe vurulmuş gibi hissediyorum.

bu durum yüzünden mutlu olamıyorum da

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