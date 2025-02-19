Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2025 13:50
Atama yönetmeliği

Listeler açıklamak için hala ne bekleniyor yok mu duyum?


Quake38
Aday Memur
19 Şubat 2025 13:59

Her kafadan bir ses çıkıyor. Yönetmelikte ciddi değişiklikler olacaktı, çalışma vardı, listeleri göndermemelerin sebebi buydu. Şimdi de diyorlar ki bu seneye yetişmeyecek, eski yönetmeliğe göre tercih listelerini gönderecekler diyorlar

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