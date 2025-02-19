Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2025 15:21
Çakılı kadro ve yürütme durdurma ret kararı

eşim x ilinde çakılı kadro iki çocuğum var biri öğrenci 600 km uzaktaki y şehrine 34 ten tayinim çıkmıştı. yürütme durdurma talebime ret gelmiş. üst mahkemeye itiraz sonuç değiştirir mi acaba ?


altıntaşli
Şube Müdürü
19 Şubat 2025 15:44

Şansini dene. Aile bütünlüğü onemli. 34. Maddenin disiplin cezası gibi kullanılması hukuka aykırı. Eşinizin o ilde çalışmasının sakıncalı olduğunu somut olarak ispatlanmali.

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