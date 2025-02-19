Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2025 15:40
Polisin şahsi meselesi

Bir trafik polisinin hiç bir ihbar ya da şikayet olmadan tanıdığı kiz için bir kisinin yanına sivil olarak gidip polis kimliğini gösterip üst araması yapması şahsın telefonuna el koyması şahsın avukatini araması şahsi polis gücünü kullanarak darp etmesi ve şahsın yaralı olduğu halde ve avukatinin da talep etmesine rağmen 112 çağırmamasi polislikde varmidir. Sayın yetkili arkadaşlar şahsın kulaklıgi ve 5000 TL yakın parası da cebinde yok ?


Bazuka190734
19 Şubat 2025 15:42

Şahıs olduğu yerden ayrılmak istiyor fakat avukatı gelene kadar şahsında alikoyuyor.


azmah
Genel Müdür
19 Şubat 2025 15:43

Konu başlığı şahsi mesele diye yazmışsın burada şahsi meseleler konular konuşulmuyor en yakın hukuki danışmanlık merkezinden yardım alabilirsin


Bazuka190734
19 Şubat 2025 15:45

Burada konu benim şahsi meselem değil. Polisin şahsi meselesi nasıl davranması gerektiği anladın mi ? Anadolu adliyesi memur suçlarına avukatım zaten şikayette bulunacak

azmah, 15 dk. önce

Konu başlığı şahsi mesele diye yazmışsın burada şahsi meseleler konular konuşulmuyor en yakın hukuki danışmanlık merkezinden yardım alabilirsin


azmah
Genel Müdür
19 Şubat 2025 15:50

Kardeş bi sg yazdığımı anlamıyorsun atarlı ergen gibi konuşuyorsun kimsenin şahsi değil burası diyorum avukatını al git buradan

Bazuka190734, 13 dk. önce

Burada konu benim şahsi meselem değil. Polisin şahsi meselesi nasıl davranması gerektiği anladın mi ? Anadolu adliyesi memur suçlarına avukatım zaten şikayette bulunacak


Bazuka190734
19 Şubat 2025 15:54

Polissin galiba bu kadar sinirlendigine göre

azmah, 8 dk. önce

Kardeş bi sg yazdığımı anlamıyorsun atarlı ergen gibi konuşuyorsun kimsenin şahsi değil burası diyorum avukatını al git buradan


iamapoliceman
Daire Başkanı
19 Şubat 2025 15:55
iddia edilen polisin şahsi bir işi ise burda anlatman da aynı şekilde senin şahsi işine girer. en yakın polis merkezine yada savcılığa gidip şikayetçi olabilirsin kardeş.
Bazuka190734, 16 dk. önce

Şahıs olduğu yerden ayrılmak istiyor fakat avukatı gelene kadar şahsında alikoyuyor.

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