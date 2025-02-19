Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2025 15:42
harcırah hk.

3 yıldır bir ilçede geçici görevlendirme ile çalışıyorum çalıştığım yere kadrom verilirse yol harcırahı alabilir miyim ?

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