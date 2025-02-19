Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


19 Şubat 2025 15:51
KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ PERSONEL ALIMI

karadeniz ihracatçı birlikleri personel alımı sözlü mülakat aşaması nasıl olur? ve maaş durumları hakkında bilgi verebilir misiniz?

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