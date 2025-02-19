Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


19 Şubat 2025 15:53
Üniversite sözleşmeli teknik personelin ayni üniversite içerisinde yer degişimi

Üniversitede sözleşmeli personel olarak 1,5 yıldır çalışıyorum. aynı üniversite içerisinde başka bölüme aynı teknik servis personeli olarak geciş yapmak için ne yapmam gerekir. nereye nasıl dilekce veya yazı yazmam lazım bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.


Serkal71
Aday Memur
20 Şubat 2025 09:19

Hiç bilgisi olan arkadaş yok


hsnd
Başbakan Müsteşarı
20 Şubat 2025 09:57

Dilekçeyle olmaz bu işler. Geçmek istediğiniz birimi ikna edip çalıştığınız birimin de sizi göndermeyi kabul etmelerini sağlayacaksınız. Dilekçe yazdınız diye kimse sizi göndermez bir yere. İkili diyalog yoluyla ikna etmeye bakıyor olay.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
20 Şubat 2025 10:00

İki tarafı da ikna ederseniz iş amirlerinizde bitiyor. Genel sekretere gidip durumu anlatacaklar o da görevlendirme yazınızı yazdıracak. Rektör onayıyla birim değiştireceksiniz.

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