Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


19 Şubat 2025 15:53
ÜNİVERSİTE SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONELİN AYNI ÜNİVERSİTE İÇERİSİNDE YER DEGİŞTİRME

Üniversitede sözleşmeli personel olarak 1,5 yıldır çalışıyorum. aynı üniversite içerisinde başka bölüme aynı teknik servis personeli olarak geciş yapmak için ne yapmam gerekir. nereye nasıl dilekce veya yazı yazmam lazım bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.

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