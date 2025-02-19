KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


19 Şubat 2025 16:33
YDS Remzi Hoca

Merhabalar, bir konuda fikrinize danışmak istiyorum. Bu programlar hakkında bilgisi olanlar yardımcı olursa çok sevinirim. Birkaç yıldır bir kurs yardımı olmadan yalnızca elimdeki Remzi Hoca'dan çıkarttırdığım kaynaklarla ve Reader At Work gibi kitaplarla İngilizce çalışıyorum. Ama çok düzenli bir çalışma değildi. Amacım YDS'den akademik kariyer için yeterli puan alabilmenin yanısıra speaking anlamında da kendimi geliştirmek. Yani yalnızca denklem çözer gibi soru çözmek değil, konuşabilmek de istiyorum. Daha doğru kabul edilen online seviye belirleme platformlarına göre b1-b2 seviye çıkıyorum. Ancak anlıyorum ama konuşamıyorum diyenlerdenim. :)

Soruma gelirsek, Remzi Hoca'dan bir program alacağım(YDS için) ve eş zamanlı olarak ücretsiz pratik uygulamalarından speaking yapacağım.(YDS ile sınırlı kalmamak için) Remzi Hoca'nın akademik çeviri grubu mu benim için daha iyi bir seçim olur yoksa direkt sıfırdan hazırlık grubu mu. İkisini birden alamıyorum şu an. Akademik çeviri grubunu deneyimleyenler varsa yorumlarını bekliyorum.

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