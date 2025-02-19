Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Şubat 2025 17:13
hizmet grub bölgeleri
5A bölgesinden 1D bölgesine geçebilir miyim pdc ye takılma gibi bir durum söz konusu olur mu

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