Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Şubat 2025 17:13
Hizmet grup bölgeleri

5A bölgesinden 1D bölgesine geçebilir miyim pdc ye takılma gibi bir durum söz konusu olur mu


bilgeyazici
Aday Memur
19 Şubat 2025 20:34
evet pdc ye bakılıyor
Toplam 1 mesaj

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