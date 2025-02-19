Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
19 Şubat 2025 17:55
Engelli durumu tayini

Ağır engelli yakını olan kişi 16. Madde ile tayini çıktığında her yıl, sağlık mazereti tayininde olduğu gibi raporu bakanlığa göndermek zorunda mıdır ? Bilen yardımcı olabilir mi

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