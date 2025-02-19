KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Şubat 2025 18:08
adalet bakanligi personel alimi 2025

Bakanımız 2024 içerisinde atama müjdesini vermişti yıl oldu 2025 hala bir açıklama yok konuyla ilgili gelişmeden haberdar olan arkadaş varmı? Alım ne zaman olur?

Yar geldi alım haberi gelmedi bakanlıktan...

Çok Yazılan Konular

BOTAŞ mülakat

Sözlük

Santorini adası 1 sebep olmak vs vesile olmak 1 2024 yr 1 asperger sendromu 1 internetten alışveriş 2 değirmen 1 aj ile biten kelimele 13 carl gustav jung 1 öyle bir rüzigar ki 1 ipucu 1

Son Haberler

Trump'tan Zelenskiy'e: Seçime gitmemiş bir diktatörAraç muayene istasyonları ihalesine 3 teklifDört ilde eğitime bir gün ara verildiTüketicilere Ramazan öncesi çağrı: Fişleri karşılaştırınOtobüs yolculuğunda trajik son! 8 saat fark edilmedi

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Zabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi