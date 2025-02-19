Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Şubat 2025 19:29
İcra - Maaşın Tamamına El Koyma - Tazminatlara El Koyma

Yapılandırma kredimi ödeyemediğim için maaşımdan fazla olması nedeniyle tüm maaşımı yatar yatmaz çektiler buna itiraz ettim bu ayı iade etmediler bundan sonraki aylarda sadece maaş olarak düzenli ödemeden sizi çıkardık dediler icraya gidene kadar maaşı alabileceğim fakat operasyon tazminatı ve terör taz alamazsınız onlar diğer ödeme olarak yatıyor bankamız otomatik alır dediler . Bunun önüne nasıl geçeriz onlarda maaşıma dahil olduğunu hepsini alamayacaklarını dilekçeye destekleyecek bir yönetmelik bir yazı varmı. Allah kimseyi düşürmesin zor bir süreçteyim hiç bir ödememi yapamadım bu ayki maaşıda geri ödemediler .


Asgariucretlimemur2
Şube Müdürü
19 Şubat 2025 19:43

Aynı banka mı kredinin olduğu banka artı maaş bankası olarak


istkrm
19 Şubat 2025 21:06

Evet maaş bankası aynı banka tek

Asgariucretlimemur2, 1 saat önce

Aynı banka mı kredinin olduğu banka artı maaş bankası olarak

Toplam 2 mesaj

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