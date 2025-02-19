Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


19 Şubat 2025 20:02
Metaverse evreni

Yıl üçbinbilmem kaç, tüm insanlık yeni teknoloji ile sanal gözlükler, kafatasına bağlanan kablolar aracılığı ile 2000 li yıllarda sanal bir alemde yaşatılır, sanal alemdekiler gerçekten yaşadıklarını zannederler.


Gazi Miryokefalon
Aday Memur
19 Şubat 2025 20:04

Yaşadığın hayattan mutlu musun?

eskiye dair özlemlerin var mı? fırsatın olsa mesela hangi yıllara dönmek isterdin? o yıllarda hayatın çok mu mutluydu? o yıllarda başka insanlar acı ve yokluk ile mücadele etmiyor muydu? zulüm ve kan akmıyor muydu sokaklarda? tüm insanlık sevecen ve yardımsever miydi?


Gazi Miryokefalon
Aday Memur
19 Şubat 2025 20:08

güzel olma arzusu duyuyorsun, güzel olduğun zaman mutlu olacağını düşünüyorsun. halbuki birisine güzel diyebilmek için başka birilerinin çirkin olması gerekir, öyle ya kimsenin çirkin olmadığı yerde kime güzel diyebilirsin? güzel olsaydım demek başkalarını çirkin olaydı demek oluyor biraz da,

zengin olmalıyım desen herkesin aynı gelire sahip olduğu yerde zengin veya fakir ayırt edilemez, zengin olabilmek için fakirlerin olması gerekir, zengin olaydım demek başkaları fakir olsun demek oluyor biraz da,

senin tamlık arayışların başkalarının eksikliklerine bağlı olunca nasıl mutlu olacaksın? gömleksizlerin köyünde kürk manto ile gezersen ilgi ve alaka görürsün ve bundan mutlu oluyorsan sana nasıl insan diyebiliriz


Gazi Miryokefalon
Aday Memur
19 Şubat 2025 20:10

konuştuğumuzda çok güzel konuşuyoruz, kelimelerimiz süslü ve yaldızlı, sözlerimiz tok, ben olsam şöyle yapardım böyle ederdimler, bir sanal karakter oluşturduk eğer tanımlamasını bize yaptırırlarsa mükemmelden de mükemmel,

asssslaaa yapmam, etmem. en nefret ettiğim şeyy, en sevdiğim bu, sen kimsin aslında?


Gazi Miryokefalon
Aday Memur
19 Şubat 2025 20:14

ben ben demekten sesimiz kısıldı, kim o ben dediğimiz?

aynada gördüğümüz yüz mü? peki yüzümüz yansa ameliyat olsak ve tipimiz değişse hala ben der miydik? demek o yüz değil ben,

kolumuz kesilse iki ayağımız kesilse yine ben demeye devam eder miydik, demek vücut değil o ben.

duygularımız her an değişiyor, eskiden sevdiğimiz şeyleri şimdi sevmiyoruz, dün hoşlandığımızdan bugün nefret ediyoruz, demek duygular değil ben,

önceden savunduğumuz fikir artık saçma geliyor, şimdiki fikrimiz de belki sonra değişecek, bilgilerimiz an ve an değişiyor, kararlarımız farklılıklar yaşatıyor, demek fikirlerimiz değil ben,

kim o ben dediğimiz?


Gazi Miryokefalon
Aday Memur
19 Şubat 2025 20:31

fanatik bir milliyetçilik asla barış sağlayamaz, barışçıl olamaz. Kendi ırkını diğerlerinden üstün gören veya ırkı ile övünen, doğal olarak başka ırkları hakir görür, kendi ırkı için istediği iyiliği diğerleri için istemez, kendinden olmayanın ahına duyarsız kalır.

fanatik bir "muhafazakar" asla barışçıl olamaz. kendi gibi inanmayan herkesin cehenneme gideceğine inanır, ibadet adı altında kendi çektiği zorlukları çekmeyen başkasının cennete gitmesini adaletsizlik olarak değerlendirir, istemez. kendi gibilerin ise her ne halt ederse etsin sonunda cennete gideceğini düşünür, inancı "başkalarının" yanması üzerine kururlu.

islam barış demek ise barışçıl olmayanlar müslüman olamaz.

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