Metaverse evreni

güzel olma arzusu duyuyorsun, güzel olduğun zaman mutlu olacağını düşünüyorsun. halbuki birisine güzel diyebilmek için başka birilerinin çirkin olması gerekir, öyle ya kimsenin çirkin olmadığı yerde kime güzel diyebilirsin? güzel olsaydım demek başkalarını çirkin olaydı demek oluyor biraz da,

zengin olmalıyım desen herkesin aynı gelire sahip olduğu yerde zengin veya fakir ayırt edilemez, zengin olabilmek için fakirlerin olması gerekir, zengin olaydım demek başkaları fakir olsun demek oluyor biraz da,

senin tamlık arayışların başkalarının eksikliklerine bağlı olunca nasıl mutlu olacaksın? gömleksizlerin köyünde kürk manto ile gezersen ilgi ve alaka görürsün ve bundan mutlu oluyorsan sana nasıl insan diyebiliriz