Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2025 20:13
Promosyonda araba verilsin!

Evet promosyon da araba verilmesi daha iyi olur personelin %70nin arabası yok


feridunemeksiz
Şef
19 Şubat 2025 20:22
aslında ev de fena olmaz personelin %85 i kirada oturuyor
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