Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2025 21:48
Çalışması gereken süre tamamlandığında maaş bağlanır mı?

Çalışması gereken sürem 2029

Emeklilik hak ediş 2037

√2029 da ayrılırsam;

1) Emeklilik maaşımı ve tazminatımı (ikramiye) hemen alabiliyor muyum?

2) 2029 yılında emekli maaşım bağlanır mı?

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