Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Şubat 2025 21:49
Eğitim tayinindeki değişiklik

4 senelik lisans mezunuyum yeni değişiklikle üst öğrenim yani 5 sene ve üzeri bir bölüm okumak gerekiyor.Merak ettiğim veterinerlik bu duruma dahil mi ? Bu bölümü kazanmam durumunda ret gelme ihtimali var mı?

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