Tıbbi sekreter yeni atanan maaşı

ikimizde 4b liyiz 2 yıllık personeliz evet maalesef ki halen üniversiteler çakılı kadro olarak geçiyor tavsiyem su yonde olabilir kendi sehriniz yada yakın şehirleri tercih edebilirsiniz ama onceliginiz saglik bakanligi olsun yine de en azından tayin hakkiniz olur

ikimizde 4b liyiz 2 yıllık personeliz evet maalesef ki halen üniversiteler çakılı kadro olarak geçiyor tavsiyem su yonde olabilir kendi sehriniz yada yakın şehirleri tercih edebilirsiniz ama onceliginiz saglik bakanligi olsun yine de en azından tayin hakkiniz olur