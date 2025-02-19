Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Şubat 2025 21:59
Tıbbi sekreter yeni atanan maaşı

Yeni atanan tıbbi sekreter maaşı nedir acaba diğer ödeneklerle birlikte ortalama olarak?Atama bekliyorum şehir hastaneleri mi yoksa il sağlık müdürlüğü gibi yerleri mi yazmayı önerirsiniz


Dgncnns
Memur
19 Şubat 2025 22:10
universite hastanesinde tıbbi sekreter arkadaşım maas + temel + teşviki yaklaşık 58 bin aldigini söyledi

Dgncnns
Memur
19 Şubat 2025 22:12
ben de aynı hastanede teknikerim hersey dahil 56 alıyorum

Eliff2025
19 Şubat 2025 22:18

Peki kaç yıllık memursunuz acaba bir de üniversite hastanelerinde çakılı kadro olayı varmış bu bakımdan öneriyor musunuz acaba

Dgncnns, 38 dk. önce
ben de aynı hastanede teknikerim hersey dahil 56 alıyorum

Dgncnns
Memur
19 Şubat 2025 22:22
ikimizde 4b liyiz 2 yıllık personeliz evet maalesef ki halen üniversiteler çakılı kadro olarak geçiyor tavsiyem su yonde olabilir kendi sehriniz yada yakın şehirleri tercih edebilirsiniz ama onceliginiz saglik bakanligi olsun yine de en azından tayin hakkiniz olur
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