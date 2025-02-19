Türkşeker Memur Maaşı

Yeni atandiniz sanırım hayırlı olsun. kesin bilgi değil ama okuduklarım kadarıyla asaletini almamış %8 eksik 52.000 alıyor. 6 ay sonra asaletini alanlar 55.000 küsur alıyorlar. bu arada hangi fabrikaya atandiniz. ne zaman çağırırlar bilginiz var mi? veya bilgi alabildiniz mi?

Yeni atandiniz sanırım hayırlı olsun. kesin bilgi değil ama okuduklarım kadarıyla asaletini almamış %8 eksik 52.000 alıyor. 6 ay sonra asaletini alanlar 55.000 küsur alıyorlar. bu arada hangi fabrikaya atandiniz. ne zaman çağırırlar bilginiz var mi? veya bilgi alabildiniz mi?