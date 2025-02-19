Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


19 Şubat 2025 22:30
Türkşeker Memur Maaşı

arkadaşlar Türkşeker' de merkezi atamayla göreve baslayan memurun güncel maaşı ne kadar acaba bilgisi olan var mı ?


Berkaysozdinler
Aday Memur
19 Şubat 2025 22:43
Yeni atandiniz sanırım hayırlı olsun. kesin bilgi değil ama okuduklarım kadarıyla asaletini almamış %8 eksik 52.000 alıyor. 6 ay sonra asaletini alanlar 55.000 küsur alıyorlar. bu arada hangi fabrikaya atandiniz. ne zaman çağırırlar bilginiz var mi? veya bilgi alabildiniz mi?
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