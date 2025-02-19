Cezaevi Sevk ve Nakil Yönetmeliği

Merhaba değerli meslektaşlarım. Bilindiği üzere cezaevlerinde il dışı ve il içi sevk ve nakillerde cezaevi şoförlerinin jandarmayla beraber üçlü protokol çerçevesinde yapılmaktadır. Bu arkadaşlar yatılı olarak başka illerde ki cezaevlerine (Bin km uzaktaki) konaklamalı olarak görevlendirilip il dışına çıkmaktalar. temel sorunların en başında gelen jandarma ile beraber göreve çıkılması. buraya kadar her şey normal lakin bir çok kampüslerde ve diğer tip cezaevlerinde jandarma personel sayısının az olmasından dolayı şoför arkadaşlara kendilerince baskı yapıp akşam geç saatlere kadar baskı yaparak araç kullandırtmaya zorluyorlar. konuyla ilgili olarak yasal süreleri baz almalarının gerektiğini söylememize rağmen hep bir Emir komuta araç komutanıyım vesaire gibi güvenlik nedeniyle gibi bahanelerle bu arkadaşları zorda bırakacak durumlar oluşuyor. zaten il dışına çıktıklarında çoğu masrafları kendi ceplerinden karşılayıp verilen harcırahın ise günümüz şartlarında çok komik rakamlara tekabül etmektedir. Allah muhafaza araçlara kasko yapılmamakla beraber herhangi bir kaza ve olumsuz bir durumda bütün masraflar şoföre rücu edilmekte. bu konuda cte'nin inşallah en kısa zamanda günümüz şartlarını baz alarak yeni bir yönetmelik belirleyerek inşallah personelini koruyup kollaması gerektiğini düşünüyorum. daha yazılacak çok şey var ama her şeyi burada yazamıyoruz Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun

Merhaba değerli meslektaşlarım. Bilindiği üzere cezaevlerinde il dışı ve il içi sevk ve nakillerde cezaevi şoförlerinin jandarmayla beraber üçlü protokol çerçevesinde yapılmaktadır. Bu arkadaşlar yatılı olarak başka illerde ki cezaevlerine (Bin km uzaktaki) konaklamalı olarak görevlendirilip il dışına çıkmaktalar. temel sorunların en başında gelen jandarma ile beraber göreve çıkılması. buraya kadar her şey normal lakin bir çok kampüslerde ve diğer tip cezaevlerinde jandarma personel sayısının az olmasından dolayı şoför arkadaşlara kendilerince baskı yapıp akşam geç saatlere kadar baskı yaparak araç kullandırtmaya zorluyorlar. konuyla ilgili olarak yasal süreleri baz almalarının gerektiğini söylememize rağmen hep bir Emir komuta araç komutanıyım vesaire gibi güvenlik nedeniyle gibi bahanelerle bu arkadaşları zorda bırakacak durumlar oluşuyor. zaten il dışına çıktıklarında çoğu masrafları kendi ceplerinden karşılayıp verilen harcırahın ise günümüz şartlarında çok komik rakamlara tekabül etmektedir. Allah muhafaza araçlara kasko yapılmamakla beraber herhangi bir kaza ve olumsuz bir durumda bütün masraflar şoföre rücu edilmekte. bu konuda cte'nin inşallah en kısa zamanda günümüz şartlarını baz alarak yeni bir yönetmelik belirleyerek inşallah personelini koruyup kollaması gerektiğini düşünüyorum. daha yazılacak çok şey var ama her şeyi burada yazamıyoruz Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun