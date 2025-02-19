Sözleşmeden kadroya geçişte derece kademe ilerlememesi

Herkese merhaba;

2019 yılı sözleşmeli girişli zabıt katibiyim. 2022 yılında kadroya geçtik fakat kadro öncesi 1,5 senelik ücretsiz izin kullandım.

Kadroya geçtikten sonra derece kademem 1 yatay 1 dikey ilerledi fakat son gelem terfi ile benden yeni meslektaşlarımın derece kademelerinin benden önde olduklarını farketmemle başladı araştırmam.

Sözleşmeli iken ücretsiz izin kullanmam sebebiyle kadroya geçtiğim zaman, komisyonun verdiği bilgiye göre bakanlıktan bir yazı gelmiş ve ücretsiz izin derece kadememi düşüremezlermiş.

Ama ozaman sadece bu yıllar arası kullanan katiplere yapılsn haksızlık değil midir ? Nereden bakılsa 3 yıl hak kaybım oluyor çünkü daha yeni sicilli arkadaşlarımız kadrolu iken ücretsiz izin bile kullansa izin dönüşü derece kademeleri ilerleyecekmiş.

Bu şimdi nedir ? Var mı etrafınızda bu durumu yaşayan?